Factores que el país debe cuidar para crecer al 3 %

Si bien, con los últimos reportes de abril parece haber un consenso de que la economía colombiana crecerá más de 3 % en 2019, Fedesarrollo planteó algunas claves que de materializarse mostrarían un panorama poco alentador de 2,8 % (ver Paréntesis).

La lupa debe estar puesta en un menor crecimiento de los principales socios comerciales (Estados Unidos y China), una mayor magnitud del Fenómeno del Niño, así como el éxito de destrabar las obras de infraestructura.

Se prevé que desde la reserva Federal no habrá movimientos de la tasa de interés, por lo no saldría un monto considerable de dinero que pueda afectar a los emergentes. No obstante, la tensa situación que hoy emana la relación de EE.UU. y China es problemática pues pese a las intensiones de un acuerdo, aún no se ha concretado nada.

Además, para el profesor de Eafit, Alejandro Torres, no se puede descartar el efecto interno de la migración venezolana, que ya ha generado impacto en la tasa de desempleo y en los precios, por ejemplo, de los alquileres; así como el riesgo político que suscita que Colombia sea un referente para saber qué hacer y qué no con este país.

Y a los camioneros hay que ponerles cuidado, agregó Torres, pues los compromisos de chatarrización podrían empujar a un paro que repercuta en la economía (ver Opinión).