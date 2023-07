Entender que los avances de la inteligencia artificial (IA) superan los aspectos técnicos de desarrollo y actualización de dispositivos y aplicaciones digitales, e incluyen la comprensión del contexto global para asumir determinados roles en un juego en el que están inmersos hasta asuntos de orden geopolítico, es el reto más complicado que están afrontando tanto las industrias como el Gobierno Nacional.

Lo anterior, no solo para acomodarse en ese tablero, sino para algo más importante: defender los intereses de los ciudadanos frente a algunas posiciones dominantes que tienen determinados actores, cuyo poder puede ser avasallante. Lina Zuluaga, embajadora de Tecnología y líder de la Construcción del Laboratorio de IA del Ministerio de las TIC, comparó este panorama de desventaja con lo que ha ocurrido en con la biodiversidad, de la que Colombia es potencia, pero donde ha perdido la carrera regulatoria.

La funcionaria, quien fue una de las panelistas del foro Retos, impactos y ruta de la inteligencia artificial en Colombia, organizado ayer por EL COLOMBIANO y Valora Analitik en Medellín, acudió a un símil para comparar lo que ocurre en el contexto global de la inteligencia artificial con el llamado “efecto mariposa”, y dijo que una pequeña variación de las condiciones en este ecosistema en un país lejano como China, por poner solo un ejemplo, modifica de forma sustancial lo que ocurre en territorios como el nuestro.

“No podemos perder esta oportunidad, como ya ha ocurrido en otros ámbitos. Estamos construyendo una agenda regional con otros países, pidiendo su colaboración y ayuda, porque estos temas ya son globales. Debemos ser conscientes de que para liderar esta conversación no basta con pararnos solos, porque contra los grandes no hay cómo hacerlo de esa forma, y hay grandes retos acumulados que nos atropellan. ¿Quién puede decirle que no a la actualización que le pide el celular o una aplicación? Si lo acepta, pues no lo puede usar”, acotó Lina Zuluaga.