El precio del dólar abrió por debajo de $4.000 luego de que las ganancias de tres gigantes tecnológicos no cumplieran con las expectativas de Wall Street y mientras los inversionistas esperan la decisión de la Fed.

La divisa inició la jornada con un precio promedio de $3.914,50, ubicándose $11,1 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy está en $3,925.60. Hacia las 8 de la mañana, la moneda tuvo un máximo de $3.915 y un mínimo de $3.914.

Las acciones de Microsoft Corp., Google de Alphabet Inc. y Advanced Micro Devices Inc., tres de las empresas tecnológicas que más han trabajado para incorporar la inteligencia artificial en sus productos, publicaron resultados que no satisficieron a los inversionistas.

“Las empresas tienen que demostrar continuamente su valía y la propuesta de valor de la IA”, dijo en Bloomberg Television, Katrina Dudley, gestora de cartera y analista de Franklin Templeton.

La atención este miércoles se va a centrar en la reunión de la Reserva Federal, en la que se cree que el Comité Federal de Mercado Abierto mantendrá las tasas en un rango de 5,25% a 5,5%.

Los inversores esperan ansiosos los comentarios que hará el presidente de la Fed, Jerome Powell, después de la reunión. La expectativa es obtener pistas sobre el futuro de la política monetaria. Según informó Bloomberg, los inversionistas esperan que el banco central estadounidense va a reducir los costos de endeudamiento a partir de marzo, mientras que otros son más escépticos y creen que tendrá lugar en junio.

“Aún no siendo el escenario, esperamos que la Fed mantenga la puerta abierta a un posible recorte de tipos en marzo, sin enviar una señal firme y definitiva”, le dijo a Bloomberg Alexandre Hezez, director de inversiones del Grupo Richelieu en París.