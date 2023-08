BMW AG cayó más de 6% después de advertir sobre costos más altos para desarrollar autos eléctricos, mientras que el gigante logístico DHL Group dio una guía de ganancias que no cumplió con las estimaciones de los analistas. ZoomInfo Technologies Inc., que fabrica software comercial, se desplomó 20% en las operaciones previas a la comercialización en EE. UU. debido a un pronóstico de ingresos más bajo. Pfizer Inc. cayó después de que el fabricante de medicamentos redujera sus perspectivas de ventas.

Los resultados destacan la creciente preocupación sobre la durabilidad de las ganancias corporativas y las dudas sobre si las acciones pueden seguir repuntando después de registrar grandes ganancias en julio.