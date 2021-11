Gobierno pide archivar proyecto que desmonta el 4x1.000

La experiencia vivida con el bitcoin corrobora que las criptomonedas son una inversión volátil. En 2013, este token cayó desde los US$266 hasta los US$50. Y actualmente, su cotización alcanza US$66.035 dólares, por lo que algunos inversores no calificados pueden verse tentados a tratar obtener los mismos rendimientos con otras monedas digitales. En este orden de ideas, Andrés Moreno, asesor financiero certificado por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) recomendó: “primero, estudie mucho. Segundo, defina su perfil de riesgo y determine si usted es una persona con el perfil inversionista para este tipo de activos que son de alto riesgo. Es decir, sus posibilidades de pérdida son mayores. Tercero, aunque usted sea un inversor de alto riesgo, no meta más del 10% o 20% de su capital disponible para invertir. Hay que entender que los mercados no existen para hacerse rico, existen para administrar patrimonios y generarles una rentabilidad. Hay gente que piensa que puede volverse rica con criptomonedas y eso no es así”.