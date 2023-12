Soportó la mayores críticas desde los empresarios y el gobierno, quienes en varias oportunidades le pidieron al Emisor bajar las tasas de interés, pero su Junta Directiva no dio su brazo a torcer, en cumplimiento de su misión constitucional de preservar la capacidad adquisitiva de los colombianos. Fueron muchas las oportunidades en las cuales Villar salió a defender la dura política monetaria, asegurando que si las tasas no se mantenían suficientemente altas la inflación no bajaría. El tiempo le dio la razón, por lo cual las bajaron en diciembre apenas 25 puntos básicos.