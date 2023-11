“El repunte se está cansando”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Esto no significa que no pueda continuar, pero debería haber un retroceso/un respiro en algún momento muy pronto”.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central debe estar dispuesto a pensar más allá de las complejas simulaciones matemáticas que tradicionalmente utiliza para pronosticar la economía. No hizo comentarios sobre las perspectivas de las tasas de interés y la economía. Es probable que Powell tenga más tiempo para expresar sus puntos de vista el jueves durante un panel sobre los desafíos de la política monetaria.

Precios del petróleo

Los futuros del petróleo crudo Brent, de referencia para Colombia, caían durante la tarde 2,79%, a US$79,33 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) 2,93%, a US$75,10 por barril.

Según Reuters, los precios del petróleo operaban bajo presión el miércoles tras caer a su nivel más bajo en más de tres meses en la sesión anterior, debido a la preocupación por la disminución de la demanda en Estados Unidos y China.

La producción de crudo en Estados Unidos aumentará este año algo menos de lo previsto, pero la demanda disminuirá, informó el martes la Administración de Información Energética estadounidense (EIA).