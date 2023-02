A la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de reasumir funciones de carácter regulatorio para intervenir el mercado de energía eléctrica del país, le han salido más detractores que voces a favor de la medida.

Hace unos minutos se hizo pública una misiva en la que 15 exministros de Minas y Energía, dos ex viceministros y ocho ex comisionados de la Comisión de regulación de Energía y Gas (Creg) le piden al jefe de Estado no intervenir el mercado y respetar la institucionalidad, advirtiendo que están en juego grandes inversiones para mantener la calidad del servicio.