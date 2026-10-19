Por “efecto tijera”, exportaciones de café bajan 13,8% a septiembre: Asoexport prevé cerrar 2026 con caída del 10%

Las exportaciones de café colombiano sumaron 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos entre enero y septiembre de 2026, una caída de 13,8% frente a los 9,80 millones de sacos despachados en el mismo lapso de 2025. A la reducción de las ventas externas se suma una presión sobre la rentabilidad de los exportadores, que reciben menos pesos por cada dólar que ingresan mientras enfrentan mayores costos de operación.
La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) describió esta combinación como un ‘efecto tijera’, por la coincidencia entre la revaluación del peso y el aumento de los costos. En entrevista con EL COLOMBIANO, Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo del gremio, explicó que el impacto se refleja en menores ingresos por las ventas externas y en márgenes de rentabilidad más estrechos.
“Este ha sido un año particularmente duro para las exportaciones de café porque tenemos menor volumen para exportar, pero además unos periodos mucho más ajustados y una menor rentabilidad”, afirmó.
Gómez Montero recordó que en 2025 coincidieron una producción creciente, mayores exportaciones y una tasa de cambio alta, mientras que este año se han presentado condiciones contrarias. Durante la entrevista señaló que el dólar se encontraba alrededor de $3.175, entre 16% y 17% por debajo del nivel observado en fechas comparables de septiembre y octubre de 2025.
A la presión cambiaria se suman los incrementos de los costos laborales asociados a la reforma laboral y al aumento del salario mínimo de 2026, que superó el 20%, según el análisis gremial. También se han encarecido actividades como el transporte y la movilización del grano.
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