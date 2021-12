Se viene el segundo pulso entre Gilinski y el GEA: Sura, el objetivo

·Para el tributarista Julio César Leal, el incremento del 10,07% del salario mínimo para 2022 casi que duplica la inflación anual, hasta noviembre, de 5,26% y triplica la meta que se había fijado a comienzos del año (3%).

·En ese contexto, el analista estima que no es prudente un alza de esta magnitud, porque no se están aplicando los parámetros utilizados en años anteriores, como la productividad del sector privado, no del sector público ya que la burocracia “no produce”.

·Anota que se está “importando inflación” dado el mayor costo que observa el transporte marítimo de mercancías.