“Hacemos un llamado al Gobierno para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzca en mejoras reales para los pacientes y la salud”, se lee en el documento, en el que se agregó que las diversas entidades tienen mucho que aportar en esta discusión.

El fin de semana, la ministra de Salud, Carolina Corcho, manifestó en Villavicencio que es consciente de que el proceso no es sencillo y que implicará una transición de por lo menos dos años.

“La Ley 100 se hizo en 1993 y lleva 30 años, y no ha terminado la transición. Entonces, no nos pueden pedir a nosotros que hagamos una transición en dos meses de algo que no pudo concluir su transición en tres décadas”, manifestó la funcionaria.

Respecto al papel que eventualmente podrían desempeñar las EPS, Corcho afirmó que son inviables, como lo viene alertando la Contraloría General desde 2014; tanto, que las deudas que dejan, luego de ser liquidadas, son enormes.