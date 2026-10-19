Del código al hito: Innovaitors, la startup colombiana que factura US$1 millón revolucionando los negocios con la IA

Los empresarios colombianos Santiago Grisales y Alejandro Uribe ejecutaron y transformaron una iniciativa paralela en una de las historias de escalamiento tecnológico más marcadas del país en el último tiempo, la startup Innovaitors. En lo corrido de 2026, la empresa colombiana con origen y liderada en la capital del país, Bogotá, alcanzó recientemente una facturación de US$1 millón, respaldada por una trayectoria en la que sus ingresos se multiplicaron por 19 entre 2023 y 2025. Le puede interesar: “Hay que darle un poco de pausa al deseo de tener tasas de interés bajas”, presidente de Banco Caja Social La firma especializada en inteligencia artificial e innovación empresarial pasó de ser un proyecto adjunto a convertirse en un actor con proyección en Latinoamérica.

Los empresarios colombianos Alejandro Uribe y Santiago Grisales, fundadores y directores de la startup Innovaitors. FOTO: Cortesía Innovaitors

Tracción operativa y modelo multisectorial

El repunte financiero de la compañía responde a una tracción operativa sostenida. Entre 2023 y 2024, sus ingresos crecieron seis veces, mientras que para el periodo 2024-2025 aumentaron 3,2 veces adicionales. A la fecha, la organización reporta la ejecución de más de 100 proyectos de inteligencia artificial y la capacitación de más de 10.000 personas en habilidades tecnológicas e innovación. Su propuesta de trabajo atiende a corporaciones de diversos sectores. En su portafolio figuran entidades como Bancamía, orientada a la inclusión financiera de microempresarios, y LaCardio, referente en servicios de salud de alta complejidad. Ambas organizaciones se posicionan dentro del Top 30 de las empresas más innovadoras de Colombia, de acuerdo con el ranking elaborado por la ANDI.

Metodologías de implementación y alcance regional

La oferta de la empresa combina consultoría estratégica, prototipado, desarrollo de soluciones y formación técnica. Para la exploración acelerada de iniciativas utilizan Promptotyping, una metodología que abarca desde el diagnóstico inicial hasta la captura de valor. Asimismo, operan bajo el esquema AI Factory, mediante el cual diseñan e integran herramientas a la medida para automatizar procesos y optimizar tareas, bajo marcos de gobernanza como la norma ISO 42001. La tesis central de sus fundadores plantea que “las empresas no deberían implementar IA, sino innovar con IA”. Desde su sede en Bogotá, la compañía proyecta su operación hacia mercados internacionales, registrando actividad y desarrollo de proyectos en México, República Dominicana, Perú y Chile.

Perfil de la dirección en Innovaitors

El equipo fundador de Innovaitors articula la gestión corporativa con el desarrollo técnico. Santiago Grisales, CEO de la compañía, lidera las áreas de estrategia, innovación y transformación organizacional. Además, cuenta con 7 años de experiencia en sistemas de gestión de innovación, proyectos de innovación en el sector de construcción con enfoque en tecnologías 4.0. Y siendo asesor de innovación de diferentes compañías de diferentes sectores. Por su parte, Alejandro Uribe, CTO, es ingeniero civil, científico de datos y magíster Cum Laude en Inteligencia Artificial por la Pontificia Universidad Javeriana, encargado de estructurar las soluciones aplicadas a las necesidades operativas de sus clientes. Cuenta con 6 años de experiencia en investigación, prototipado y desarrollo de soluciones. Es speaker y consultor de Industria 4.0 y profesor de analítica de negocios y transformación digital de la Universidad Externado.

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