América Latina logró “progresos alentadores” contra la inseguridad alimentaria el año pasado, asegura la FAO

El informe destacó que las poblaciones rurales después de la pandemia sumaron condiciones en las que no tuvieron acceso a alimentos nutritivos, inocuos y suficientes durante todo el año, por lo que crear políticas acerca de programas, inversiones y medidas pueden ser eficaces. Adicionalmente, señala que se debe disminuir el impacto del hambre que está determinado por factores climáticos, internos y externos, de pobreza y migración.

En el mundo, más de 3.100 millones de personas (42 %) no podían permitirse una dieta saludable en 2021, este dato representó un aumento de 134 millones de personas versus 2019, niveles prepandemia. En el caso de América Latina, el reporte señala que cerca de 23% de su población no puede costear una de estas. El panorama es menos favorecedor en las zonas rurales y con brecha de género.

Maya Takagi, representante de la FAO en Colombia explicó que la inseguridad alimentaria en 2022 fue mayor en mujeres y personas del sector rural debido a la brecha de ingresos. “Las comunidades más distantes tienen menos conectividad, también hay menos oportunidades de generación de empleo, de generación de cadenas de valor y eso disminuye la potencialidad económica”, precisó.

No obstante, las preocupaciones de la organización no solo se enfocan en el acceso a los alimentos, sino también en los niveles de nutrición que aportan. Se destacó que 148 millones de niños y niñas a nivel mundial sufren de retrasos en el crecimiento, desnutrición grave (45 millones) y sobrepeso (37 millones). Viviana Vargas, socióloga de Seimco, indicó que “la disponibilidad de los alimentos de una dieta saludable hace parte de los derechos fundamentales de las comunidades, no solo en materia física, sino también en acceso económico”. Con lo que el informe indica que la meta 2030 aún está lejos de alcanzar.