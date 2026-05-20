Paso histórico para la geotermia en Colombia: MinAmbiente aprueba proyecto exploratorio en el Macizo Volcánico del Ruiz

Bajo el Macizo Volcánico del Ruiz hay calor suficiente para generar electricidad limpia durante décadas. Colombia acaba de dar el primer paso formal para aprovecharlo: el Ministerio de Ambiente aprobó la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto geotérmico de Nereidas, la primera gran iniciativa de este tipo en el país. La decisión, anunciada por la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, permitirá una sustracción parcial y condicionada de área de reserva forestal de Ley 2 para realizar actividades de exploración geotérmica. La autorización aplica únicamente fuera de áreas de Parques Nacionales Naturales y estará sujeta a estrictas medidas de protección ambiental, restauración ecológica y manejo del recurso hídrico. Puede leer: Colombia arranca con el primer proyecto exploratorio de geotermia: así producirá energía con el calor de la tierra A diferencia del sol o el viento, la geotermia no depende del clima. Genera energía las 24 horas del día, los 365 días del año, con bajas emisiones de carbono, lo que la convierte en una fuente estratégica para un país que busca diversificar su matriz energética frente a fenómenos como El Niño.

Nuevas reglas ambientales para la geotermia en Colombia

Junto con la aprobación de Nereidas, el Ministerio de Ambiente expidió las resoluciones 0419 y 0418 de 2026, que establecen por primera vez un marco ambiental claro para proyectos de exploración y explotación de energía geotérmica en el país. Estos instrumentos definen las reglas técnicas, ambientales y sociales que deberán cumplir todos los proyectos del sector. Entérese: Histórico: Colombia da luz verde para integrar energía eólica y renovables a la red eléctrica nacional “Estamos construyendo reglas ambientales claras para avanzar en una fuente de energía limpia, renovable y altamente confiable, capaz de generar energía de bajas emisiones las 24 horas del día”, señaló Vélez. Entre las restricciones más importantes, los nuevos términos de referencia prohíben el desarrollo de proyectos geotérmicos en páramos y áreas protegidas. Además, exigen medidas de protección hídrica, restauración ecológica, gestión del riesgo climático y participación de las comunidades locales. El Ministerio fue enfático en que la transición energética no implica flexibilizar la protección ambiental, sino todo lo contrario. Vea también: Colombia producirá cannabis medicinal con energía solar: inauguran la primera granja en Baranoa, Atlántico

Colombia tendría potencial para desarrollar más de 1.170 megavatios geotérmicos

Colombia tiene condiciones naturales excepcionales para la geotermia. Según estudios del Servicio Geológico Colombiano, el país cuenta con un potencial superior a 1.170 megavatios gracias a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las regiones con mayor potencial incluyen departamentos como Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Lea más: Windpeshi: el megaproyecto eólico que heredó Ecopetrol y hoy enfrenta investigación por detrimento de $313.000 millones “Mientras el mundo enfrenta fenómenos extremos y crisis energéticas, Colombia avanza en diversificar su matriz energética con fuentes renovables confiables como la geotermia”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien destacó que la medida representa un avance concreto hacia la seguridad energética, la descarbonización y el desarrollo territorial con justicia ambiental.

Bloque de preguntas y respuestas: