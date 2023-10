EPM y Millicom invertirán en Tigo 600.000 millones de pesos, por mitades, para que no entre en impago este 15 de octubre, se libre de un proceso de reorganización empresarial con el que ya había amenazado el Gobierno Nacional y, de paso, pueda participar en la subasta del espectro 5G.

Sin embargo, la situación no es color de rosa. EPM sigue muy preocupada por el futuro financiero de la empresa de telecomunicaciones, pues ha dado pérdidas consistentemente y, además, es una inversión que no le apunta al core de su negocio.

En la decisión de la Junta quedó claro que con esta capitalización se abren varias posibilidades para garantizar el retorno de la inversión.

Por un lado estaría la readquisición de acciones por parte de UNE, y de no lograrse, EPM ejercerá la Opción PUT (compra obligatoria de Millicom) a un valor de la acción acordado entre las partes.

Y a ello se agrega que la cláusula de protección del patrimonio público, que vencía en agosto de 2024, se ampliará hasta diciembre de 2026. Es decir, hasta ese momento EPM podrá, con aval del Concejo de la ciudad, salir de Tigo vendiéndole a Millicom o a cualquier tercero interesado.

Es de recordar que dicha cláusula tiene como finalidad establecer mecanismos para que EPM, como accionista de UNE e Invertelco, pueda vender su participación accionaria. La cláusula permite que, en el caso que Millicom decida no participar en el proceso de venta -según Ley 226-, ni ejerza su derecho de preferencia, EPM pueda ofrecer al mercado el 100% de las participaciones accionarias, propiedad de Millicom y de EPM.

Con estas decisiones Empresas Públicas garantiza que no queda amarrada en un negocio que ya no quiere, pero no es muy claro qué tan grande será el retorno de su inversión una vez decida salirse.