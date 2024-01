S&P le quitó el grado de inversión a Colombia en 2021, pero la perspectiva era estable es decir, la nota crediticia no tenía tendencia a empeorar. No obstante, el escenario cambió y la firma comunicó que el score del país sí puede bajar.

Aunque el presidente Gustavo Petro defiende que la inversión privada está quieta por las altas tasas de interés (que encarecen el crédito y frenan los proyectos que necesitan financiación) los analistas económicos han coincidido en que la caída es muy pronunciada entre cada trimestre como para asegurar que es únicamente por esa causa.

Y es que con corte al tercer trimestre de 2023, la inversión se hundió 33% en comparación con el mismo periodo del 2022 y sin ella la economía no puede crecer, pues si no se abren nuevos negocios, si las empresas no incrementan sus locales, tampoco hace falta contratar a nadie; de modo que no se genera nueva riqueza.