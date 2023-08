Se recordó que durante su último encuentro con Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, (a comienzos de febrero) Petro reiteró que en su gobierno siempre habrá dialogo y se escuchará. No obstante, no se señaló el porqué Petro no asistió a la reunión de la Andi.

Aunque el anuncio no establece la hora, la Presidencia aprovechó para destacar que Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dio a conocer este viernes un paquete de medidas que buscan impulsar la producción nacional de bienes y servicios para el mercado local y externo, comprendiendo incentivos a las exportaciones, medidas de defensa comercial y créditos con condiciones favorables, en el marco de la asamblea de la Andi que se clausuró hoy en Cartagena.

“Analizamos cada uno de los capítulos en materias como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, asuntos normativos, entre otros. Ahora bien, hay una serie de subsidios que crean distorsiones en el mercado y en la competitividad y queremos recuperar los equilibrios. Tenemos que competir en las mismas condiciones que los productores nacionales y extranjeros, quitando los subsidios que existen en los otros mercados”, dijo el ministro Umaña, quien sí estuvo en el congreso de la Andi.