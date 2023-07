Dólar abrió con leve alza este jueves y se cotiza en $4.153

“Lo que sabemos ahora es que la Fed espera provocar una recesión, pero eso no impedirá que suban al menos dos veces más este año. Si eso no es malo para los activos de riesgo valorados en 20 veces las ganancias, no sé qué es”, añadió Athey.

Los informes de empleo de EE. UU. de esta semana pueden proporcionar pistas sobre el camino de la política.

Precios del petróleo

El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, cae 0,78% a US$76,05, mientras que el WTI lo hace 0,72% cotizándose a US$71,27.

Según Reuters, los precios del petróleo apenas variaban el jueves, mientras el mercado evaluaba una oferta de crudo más ajustada junto con el temor a una ralentización de la economía mundial.

En cuanto a la oferta, los principales exportadores de petróleo, Arabia Saudita y Rusia, anunciaron una nueva ronda de recortes de la producción para agosto. Los recortes totales ascienden ahora a más de 5 millones de barriles diarios (bpd), lo que equivale a 5% de la producción mundial de petróleo.

Los recortes, junto con una caída de las reservas de crudo estadounidenses mayor de lo esperado según los datos del Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés), proporcionaron cierto apoyo a los precios.