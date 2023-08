Petro explicó ante la Corte Constitucional que los lineamientos que hay con los decretos si bien no quitan la explotación minera que ya existe, sí limita su expansión. “Ahí hay un contrato de concesión, unos tiempos, pero la expansión en ese territorio mata el río Rancherías”, dijo el mandatario durante una audiencia pública que realiza el alto tribunal para escuchar los argumentos que justifican la emergencia que declaró en esa zona el Gobierno.

“¿Qué relaciones de poder modifica? Indudable el interés de la gran empresa, que no es colombiana, pero que tiene allí presencia , por expandir la actividad carbonífera, es su interés, su lógica, su razón de ser”, aseguró durante su intervención.

El mandatario dijo que los sistemas administrativos no están mirando las condiciones culturales de la población y se estrellan en su ineficacia para producir efectos satisfactorios: que disminuya la tasa de mortalidad por desnutrición.

Frente al Fenómeno de El Niño, aseguró que no se puede ver exactamente cuándo llega y cuál será su magnitud. “El problema ahora es, ¿qué tan grave será? Y aquí las mediciones del Fenómeno de El Niño ya no sirven, esto está cruzado con un fenómeno independiente que no tiene la misma previsibilidad: la crisis climática”, añadió.

Expuso que el Estado de Emergencia era indispensable para ser más efectivos y priorizar el tema del acceso al agua para la población. Sostuvo que los estados de Emergencia son necesarios para tomar acciones urgentes.