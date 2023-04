Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se refirió este miércoles a la reforma laboral del Gobierno e insistió en que el proyecto no fue concertado y dispararía los costos laborales y la informalidad.

Es que según la Mintrabajo, la reforma no crea trabajo por sí misma, pero busca mejorar la productividad a través de la estabilidad, la formalización y la garantía de los derechos laborales.

“¿Cómo es posible que la misma líder de la reforma diga que no es para generar empleo? No me cabe en la cabeza que eso sea sensato”, cuestionó el líder de Fenalco.

Según él, la próxima semana estaría lista la ponencia del proyecto, aunque no está claro si se alcanzará a tramitar en la actual legislatura debido a la cantidad de proyectos en curso.