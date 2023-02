Paula Acosta, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió que, particularmente, la eliminación de estas figuras no solo ralentizará el acceso a los sistemas de salud básicos a los ciudadanos, sino que prevé que los gastos para las familias se incrementen, así como las tarifas de medicina prepagada.

Aunque apenas hoy se conocería el articulado del proyecto de reforma a la salud, desde ya las empresas y los gremios del sector están preocupados, no solo por la posibilidad de que desaparezcan las Empresas Promotoras de Salud, EPS, sino otros servicios adicionales que están atadas a ellas.

“La falta de coordinación de planes consolidados en el sistema actual quedarían sin bases para funcionar. Dejan de existir los planes complementarios en los que hay más de un millón de usuarios, y es previsible que la medicina prepagada suba de precio, ya que no habrá coordinación entre estos planes y el sistema público de salud”, afirmó Acosta.

Incentivo a la informalidad

De otro lado, si no existe diferencia entre pagar la cotización al sistema de salud y no hacerlo, porque de igual forma se recibirá la atención por parte del Estado, no habría incentivo para la formalización.

Luis Hernán Sánchez, presidente ejecutivo de Aesa, el gremio de los hospitales públicos de Antioquia, explicó que esta reforma podría convertirse en un incentivo perverso para la informalidad: “¿Qué necesidad tendría un independiente de afiliarse al sistema de salud y pagar sus aportes, si finalmente va a recibir el mismo servicio que será universal? Estaríamos diciendo entonces que el pago lo harían únicamente los empleados vinculados formalmente a una empresa, que en este país son minoría”, expresó.

En ese mismo sentido, habló de las dificultades que atravesarían las EPS para sostener servicios adicionales como los planes complementarios, pues ya no serían complementarios porque los servicios de base no son atendidos por ellos.

Según ha trascendido, la idea de la ministra de Salud, Carolina Corcho, es que la medicina prepagada y los planes complementarios puedan continuar, pero de forma independiente al sistema de salud, sin relación con su financiamiento, es decir, la totalidad del servicio sería costeado por el usuario.

Los gremios del sector privado siguen pendientes de que hoy el texto de la reforma a la salud no incluya la eliminación, a raja tabla, de las EPS, para que el modelo del sistema de salud no sufra una modificación tan drástica. De todas formas, el ambiente en el Congreso no parece estar dado para aprobar una reforma que así lo incluya.