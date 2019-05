Usted tiene control sobre sus datos

De ahora en adelante, cuando reciba una llamada que no desea, por publicidad o información de empresas, debe saber que las compañías antes de comunicarse con usted tienen la obligación de tener una “autorización previa, expresa e informada” de su parte, aseguró el superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, Nelson Tremolina .

No es ilícito que las empresas quieran seducirlo con publicidad en su correo, a través de mensajes de texto o de llamadas. Lo que no es correcto es que estas estrategias vulneren su decisión de recibir esta información.

En la última década, la SIC ha recibido 44.000 quejas por este tema, cifra que aumenta cada año 36 %; en 2018, alcanzó 9.700.

Sin embargo, que haya tantas quejas “no significa que las empresas estén haciendo algo mal”, de hecho solo 10 % llegan a un proceso de sanción, pues el número restante incluye inquietudes de las que la SIC no es competente (Superintendencia Financiera de Colombia o Procuraduría General de la Nación), o porque la compañía sí hizo las cosas bien, explicó Tremolina. Incluso hay algunas quejas que llegan a la SIC y no son tramitadas pues no han tenido un proceso de conciliación con la empresa.

Así, es importante “tener conciencia de a quién se entrega información y para qué. Cuando se da la información para una finalidad la persona que tiene los datos no la puede extender a otros usos”, aseguró Guillermo Navarro, socio de muñoz°abogados.

El problema con la ley es que si bien le dice a las compañías que deben facilitar mecanismos para que las personas se deslisten de sus bases de datos no exige el cómo.

Es por eso que en algunos casos el mismo mensaje de texto le da un link para darse de baja, en el correo hay un botón que lo hace de manera instantánea o por lo demás debe hacerlo saber desde cualquier otro medio, si es una llamada, de manera verbal, pero en lo posible que tenga un código en el que quede su inquietud para tener la trazabilidad del proceso.

Una vez se eleva la queja, las compañías tienen 15 días para responder. De hacer caso omiso la siguiente etapa es con la SIC, se puede hacer por chat o por la página web, sin necesidad de un abogado.

De ser halladas responsables de la supuesta infracción la SIC puede sancionar hasta con 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (a personas naturales y/o jurídicas) o con la suspensión parcial o total de la operación que involucre tratamiento de datos.