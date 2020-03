Oswaldo Osorio Thom Yorke – Last I Heard (...He Was Circling The Drain) Cualquier plano de este video puede ser un bello y sugestivo dibujo al carboncillo. Se trata de una ciudad creada a partir de imágenes reconocibles que conviven con otras tantas enigmáticas y anómalas. La penumbra se impone en una gran urbe donde,<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/cinefagos/viceo-clips-recomendados-de-2019/4364">Continuar leyendo</a>