Cuento de hadas en un planeta de concreto. Cuando Ciro y Laura se vieron por primera vez, sus ojos no brillaron de amor mútuo. No fue amor a primera vista. Ella, tan dura, ejecutiva y expresiva, no casaba con la serenidad casi pueril de aquel enorme muñeco de peluche con apariencia de ogro sacado<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/hoy-habra-cielo-despejado-para-quienes-vuelan-en-pareja/2918">Continuar leyendo</a>