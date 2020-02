Yo creo que la iluminación no es un proceso instantáneo. Lleva tiempo, paciencia y sobre todo disciplina. Y en esa tarea me encuentro inmerso, desde hace varios años, trabajando el ego, para que no estorbe en el camino de mi crecimiento espiritual. En la práctica budista, el maestro ayuda al logro de la iluminación del discípulo,<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/yocreoque/la-iluminacion/4372">Continuar leyendo</a>