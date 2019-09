Yo creo que la vida me regala experiencias maravillosas, si tengo la capacidad para asombrarme, con aquello que me acontece. El niño interior que me habita se fascina cada mañana muy temprano, gracias al encuentro, cálido, amoroso y fraterno, con mis compañeros de fisioterapia. Con ellos comparto el dolor de la recuperación de mi manguito<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/yocreoque/la-magia-del-dolor/4123">Continuar leyendo</a>