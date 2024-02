La seguidilla de problemas del presidente Petro

El presidente actual viene teniendo una seguidilla de problemas. Primero, los generados por los actos aún no debidamente justificados de su hijo y su hermano, y el gasto suntuario e innecesario de su esposa. Segundo, la no muy clara gestión de la financiación de su elección y el corrimiento de la línea ética. Tercero, su agenda oscura llena de incumplimientos y retardos con explicaciones poco claras, como que una peladura en la rodilla da para perderse muchos más días de los que le habrían dado si hubiera ido a su EPS. Cuarto, la tendencia a rodearse de personas que no son las más competentes para sus cargos y que prefieren decirle “si su señoría”, sin considerar lo que verían si tomaran un tiempito para revisar el estado actual de las cosas y las implicaciones en la sostenibilidad financiera del Estado, las personas y las empresas, ni como afectarán el vivir sabroso de la población. Quinto, no reconocer la falta de resultados y de sus responsabilidades, justificando que en gobiernos anteriores también se hicieron cosas similares, o declarándose víctima de los entes de control, la oposición, la oligarquía, la oposición irracional, etc. Sexto, cambiarle el nombre a las cosas como, no son secuestros sino que son cercos humanitarios, o que actos delictivos fueron reclamos. Séptimo, darle tiempo a los problemas al no nombrar cargos críticos y no pagar lo debido a las EPS a tiempo; y por último, buscar la aprobación de sus propuestas de reformas con la altanería de sus subordinados, en las que priman las razones ideológicas sobre cualquier otra razón o se evidencia el reparto de mermelada que se decía era práctica exclusiva de otras ideologías ajenas a la suya.

De unos problemas se encargarán los entes de control y la justicia, pero la gran mayoría los puede resolver el presidente para el bien de los colombianos y su imagen si deja de ver o construir enemigos por todas partes, mejora la trasparencia, deja su actitud camorrera y se permite, junto con su equipo, escuchar opiniones diferentes a las suyas para enriquecer sus propuestas de paz, mejores sistemas de salud y pensiones, entre otros.