La cultura no es mensurable,

y, si se insiste en medirla,

ha de ser con criterios cualitativos, nunca cuantitativos”.

Juan Carlos Laviana,

El escritor, y periodista publicó un artículo titulado Cómo se mide la cultura. En él defiende que la cultura no es una ciencia sometida a porcentajes y que hacer listas para decir cuántos libros se han leído a lo largo del año no explica si se han paladeado o engullido, si se han disfrutado o han producido la sensación de haber perdido el tiempo. Aunque asegura que siempre seguiremos acumulando libros que nos gustaría leer, aun sabiendo que no tendremos tiempo. The Objective.