La literatura está en peligro de perecer a causa de la censura social”.

Chimamanda Ngozi Adichie,

Escritora nigeriana, una de las favoritas entre los menores de 30, provocadora y polémica. Sostiene que si no nos podemos decir la verdad los unos a los otros, escribir no tiene sentido. Y que si nada cambia, la próxima generación se preguntará en qué momento dejamos de ser humanos. The Guardian.