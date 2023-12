La ciudad debe hacer ciudadanos, no sólo residentes”.

Jorge Arévalo,

Artista e ilustrador de medios como The New Yorker, Rolling Stones, Vogue o Vanity Fair. Es un urbanista amante de las ciudades que pueden verse “desde algún lado” y que tienen historia y estilo. Considera que la mayor responsabilidad de cualquiera que habite una ciudad es el civismo, porque vivimos demasiado juntos como para no tenerlo en cuenta. Diario El Mundo.