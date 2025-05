Algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán haber escrito un libro... pero me gustaría mucho reconciliarme con ellos... no sirve de nada seguir peleando”.

príncipe harry,

hijo menor del rey Carlos III, contó que su papá no le habla, en entrevista a BBC, y dijo que no insistirá en caso de su seguridad en Reino Unido.