No hay ninguna forma de evitar de los plásticos si usted está comiendo. Si quiere comer algo que no los contenga, en realidad no puede”.

George Leonard

Es uno de los autores de un importante estudio que acaba de publicar la ONG Ocean Conservancy. Analizaron más de 12 tipos distintos de proteínas que incluyen carne, tofu y camarones, y encontraron microplásticos en cerca del 90 por ciento de ellos. También están presentes, en distintas proporciones, en el agua que bebemos, frutas, vegetales, sal, azúcar, arroz y leche. Se requieren más estudios científicos para saber cómo afectan a los seres humanos. Todavía no hay que entrar en pánico. The Washington Post.