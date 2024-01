Somos herederos de criollos españoles y debemos sentirnos orgullosos y valorar lo que somos”.

Carlos Vives,

El cantante, quien es el invitado de honor en el concierto de la Fiesta de la Hispanidad que se realiza hoy en la Puerta de Alcalá de Madrid, declaró en entrevista para el diario El Mundo que hay que modificar la historia de la leyenda negra. Y entender que así como no somos los mismos de hace 500 años, Felipe VI no es Fernando VII, de manera que no podemos juzgar el presente con los ojos del pasado.