Colombia tiene todo para convertirse en un referente global frente a la industria fintech. Tenemos el voto de confianza de los consumidores, la tecnología y el talento. Ahora, necesitamos de la regulación y de un gobierno con una visión decidida para impulsar un verdadero tsunami regulatorio. (...) La revolución fintech ya está aquí y es imparable”.

gabriel santos,

Presidente ejecutivo de Colombia Fintech, al lanzar la propuesta para este sector de la economía en el Latam Fintech Market 2025 en Barranquilla.