Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

23 de agosto de 2025
Antioquia logró incluir en los planes de desarrollo de los municipios y de la Gobernación unas metas importantes. Por ejemplo, promover 50.000 iniciaciones de VIS y VIP en estos cuatro años. Eso nos ha empezado a funcionar, porque el año pasado era de estructuración del plan de desarrollo... En 2025 empezamos a tener el primer año de esos planes”.

eduardo loaiza posada,

gerente de Camacol Antioquia, resalta condiciones para invertir en vivienda nueva tras baja de tasas de interés y la entrega de subsidios locales.

