Yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional. No hay ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción; en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional hoy no, no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”.

alfonso gómez méndez,

exministro de Justicia y ex Fiscal General, quien cuestionó el anuncio de Gustavo Petro sobre el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.