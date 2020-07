“Algunos sabíamos que Donald Trump no estaba preparado para ser presidente, que no sería capaz de lidiar con una crisis que no fuera de su propia creación. Aun así, la magnitud del fracaso con el coronavirus en EE.UU. ha dejado en shock incluso a los cínicos”

PAUL KRUGMAN

Premio Nobel de Economía y analista, en columna de opinión en The New York Times.