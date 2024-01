Hay una alianza de dictaduras en Rusia, China, Irán o Venezuela para dinamitar la cultura occidental”.

Anne Applebaum

Historiadora, periodista y premio Pulitzer, es una de las intelectuales más influyentes del mundo contemporáneo. Está terminando de escribir Autocracy Inc: The Dictators Who Want to Run the World (Autocracia Inc: Los dictadores que quieren manejar el mundo) y en él hace un detallado análisis sobre los dictadores que ponen en jaque a la democracia. Revista La Lectura.