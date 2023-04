Sólo los que están fuera pueden ayudar a construir una ingeniería capaz de parar esta guerra”.

Luiz Inácio Lula da Silva,

El presidente de Brasil se ha ofrecido como mediador en la guerra en Ucrania. Dice que para su país no hay negociación que no tenga en cuenta la cuestión del respeto a los derechos humanos. Su cuidadoso uso de las palabras, para no arruinar sus posibilidades como interlocutor entre los dos bandos, ha causado irritación en algunas cancillerías. El País de Madrid.