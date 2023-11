Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

A mí me gustaría cansarme de hablar de libros, de ese asuntico de leer, de pasar páginas todos los días, de emocionarme porque encuentro algo raro, una historia que me libró de una angustia, de un autor que poco se conoce; pero no puedo, las palabras de los libros han construido mi vida, eliminarlas sería desaparecer, esfumarme, perder lo que, sin pretenderlo, me ha hecho feliz.

Cada que escribo esta columna, que abrazo los libros como si fueran huérfanos, pienso que lo más importante que tendría que estar haciendo la gente, más que estar pendiente del político que dijo una nueva barbaridad o que sembró un poquito de cizaña por aquí y más odio por allá en las últimas contiendas, la gente debería estar leyendo, leyendo como si fueran a quitarnos los libros al amanecer, como si hoy fuera la última oportunidad para quedarnos escuchando lo que dicen los libros en ese diálogo maravilloso de humildad. Pensar en los libros es también pensar en el silencio, y eso me encanta, más en estos días cuando hay tantas personas inteligentísimas queriendo hablar todo el tiempo para que las cámaras y las redes sociales se percaten de que existen. No saben qué hacer con el anonimato, con el delicioso anonimato de la vida. Si me preguntan cómo quisiera esperar la muerte, sin dudarlo diría: ¡Leyendo!, así no tendría que dar explicaciones del cómo me siento.

Antoine Gallimard, el “faro de la literatura francesa”, como lo han llamado, recordó alguna vez algo de su infancia y adolescencia que a mí me encantó. “No hay que pasarse de nostálgico, pero fue una gran época. En aquel momento todavía se hablaba más de literatura que de economía”. Imaginarlo me hizo sentir tan miserable porque hoy hablar de libros en una mesa resulta sumamente extraño. A veces ni siquiera en las conversaciones con editores o escritores la literatura parece ser importante, y eso duele, porque es como si la actualidad nos hubiera devorado.

En varias ocasiones, les he dicho a mis colegas periodistas que los libros no solo pueden ser los protagonistas cuando hay una feria del libro o cuando un autor gana un premio, el libro, para mí, en un país como el nuestro, mucho más en un país como el nuestro, con todos los problemas y miserias que tenemos, tendría que ser el protagonista siempre.

¿Si yo tuviera una columna diaria seguiría hablando de lo mismo, la aprovecharía para hablar de libros, del acto de leer, de cómo la vida sin historias es prácticamente inútil? La respuesta es un SÍ rotundo, porque a pesar de todo lo que pase en nuestro país, de la tristeza que nos dé la vida diaria, del dolor y la desesperanza, siempre y en cualquier momento nos quedará la lectura, nos quedarán los libros, la sana ilusión de que ellos serán una vez más la gran noticia sobre la mesa.