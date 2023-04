Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Una de las cosas que comparto con mi padre es el fútbol. La pasión con la que se vive un partido es una herencia que forma la identidad. El fútbol es una excusa para compartir y abrazarnos, a veces incluso, el resultado pasa a un segundo plano. Me cuenta mi papá que antes la gente iba al estadio a ver fútbol. “Un hincha del Medellín iba a ver un partido del Nacional y viceversa”. El gusto por la pelota era lo relevante, se iba al estadio a disfrutar un regate, un túnel, un gol, un juego. Por eso, mi viejo dice, —y con mucha razón— “¡Al fútbol lo dañaron!”. Tristemente no viví esa época donde se hablaba del balón, de “La malasqueña”, de un golazo de mitad de cancha. Ahora el juego ha pasado a un segundo plano y se habla más de lo que lo rodea: los errores del VAR, las redes sociales, del árbitro, de los jugadores que pierden tiempo: “Se tiran al piso voleando la mano, ¡ay, ay, ay!, los sacan en camilla y después entran como si nada. Ahora lo que hay es actores de fútbol”, dice mi padre indignado. “Ya no les gusta el fútbol. Les gusta es la plata, la farándula, las redes, jugar play”.

La semana pasada un grupo de hinchas de Atlético Nacional dañaron la tribuna sur porque les quitaron unos beneficios. El alcalde, en lugar de solucionar, lo que ha hecho es politizar. ¿Y el fútbol? No amigos, eso no importa. Lo importante es la plata, los votos. A un grupo de hinchas le importan los beneficios que les daban, al club le duelen sus finanzas y a los políticos sus votos. Lo que menos parece importarles es el balón.

Ahora bien, hacen parte del fútbol las arengas, insultar a un jugador cuando se come un gol, chiflar al visitante, hacerle matoneo al que pierde, inventar chistes, etc. Eso es el fútbol, es más que un negocio privado al que le seguimos la corriente, es una forma de vida, identidad y pasión. Pero otra cosa es dañar una gradería, atentar contra la vida de otro, pegarle a un jugador, o desafiar con machete al rival. Los que hacen eso no son fanáticos del fútbol, son gamberros que se escudan en el amor por un equipo para saciar su sed de violencia. Somos muchos los que aún vamos al estadio o vemos los partidos para disfrutar un sombrerito o una chalaca, —que cada vez hay menos—. Sin embargo, esa emoción la manchan los traficantes del balón, los mercenarios del fútbol. Son una vergüenza para el deporte y para la ciudad. Solo les importa el dinero. A otros nos importa es ver fútbol. Si se gana; se goza. Si se pierde; se insulta, se reclama, se madrea, se agacha la cabeza, pero en el próximo partido se estará con la misma ilusión animando al equipo. Porque entendemos que el fútbol es como la vida, pero no es la vida. Lástima que lo dañaron.