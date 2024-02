El calvario

Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Ayer comenzaba en el Senado la discusión sobre la reforma pensional. Le seguirá la de la salud, proyecto lleno de contradicciones y fruto más de la venganza que de la conveniencia nacional.

La polémica sobre la reforma a la salud se ha venido desenvolviendo en medio de una radicalización de fuerzas políticas, vivas y sociales. Con unos partidos tradicionales anarquizados, carentes de solidez institucional y cohesión ideológica, despedazados en sus disciplinas dada la ausencia de jefaturas sólidas y respetables. Son colectividades vergonzantes que viven a la caza de prebendas para financiar sus derroteros clientelistas. Desde hace buen tiempo son antítesis de lo que fueron como bases de solidez, sus principios éticos y sus plataformas ideológicas.

El presidente Petro ha socavado la disciplina de partido mediante dádivas extravagantes. El volumen y el costo del mercado político dependen de la avidez del demandante que adivina la necesidad del oferente para seducir. Petro ha penetrado en la entraña de las colectividades tradicionales para romper la disciplina de partido, aprovechando que la ley de bancadas se ha vuelto un simple saludo a la bandera. Y no contento de esa temeraria acción, quiso dividir a los conservadores nombrando una ministra, sin el apoyo de la directiva azul, ahijada de los representantes godos a la Cámara. Todo hace parecer que se le fue el tiro por la culata. Los senadores godos se rebelaron contra esa actitud lentejista. Quién sabe hasta cuándo les durará su dignidad.

La voz del expresidente César Gaviria no es escuchada por buena parte de sus congresistas liberales. Acusa a Petro de no comportarse como una persona cuerda y pone en duda su capacidad mental para gobernar. Sus congresistas en la Cámara no lo oyen. Siguen tan campantes detrás del presidente, pletóricos con sus cuotas de poder. “Por la plata baila el perro”, le repiten en Dosquebradas.

Se volvió un lugar común insistir en el ocaso de los partidos políticos tradicionales. Transitan por su propio calvario. Se reventó el bipartidismo. Ya la cifra va en 36 colectividades que se disputan unas urnas cada día más escasas de clientela. Esa caída se acentuó cuando entró la moda de la mermelada para endulzar el voto parlamentario. Liberales y conservadores ahora marchan sumisos detrás del amo, recibiendo migajas. A barriga llena, corazón contento, gritan desde las barras. Las ideas ya son mercancías de prohibida circulación. Los principios en que se basaban los dos partidos tradicionales son baratijas de trueque, de contrabando.

A liberales y conservadores les queda en el Senado una de las últimas oportunidades de recobrar no solo su decoro y su responsabilidad de país, sino su futuro. Un futuro incierto que amenaza con una agonía indecente, llena de cargos de conciencia acumulados en sus recientes historias clientelistas. A ambas colectividades ahora parece quedarles muy grande la grandeza.

Desde ayer el presidente Petro inició otro juego en el Senado. Está dispuesto a utilizar hasta los medios lícitos para lograr sacar las reformas sociales, con o sin Congreso. La Corte Constitucional las espera. En ella confían los colombianos que aún creen en el funcionamiento de la independencia de poderes.