Por Aldo Cívico - @acivico

Jóvenes Altezas, la aclamada serie sueca de Netflix, se presenta a nuestros ojos como una historia de amor adolescente. Sin embargo, aborda un tema que nos concierne a todos, incluso a los adultos: el desafío de vivir una vida auténtica, libre de condicionamientos. Se trata del eterno conflicto interno entre la presión social por conformarnos a un molde establecido y el anhelo de libertad que brota desde nuestro interior.

El corazón de la serie late con el dilema de Wilhelm, el príncipe heredero, quien se encuentra en la encrucijada entre las expectativas ligadas a su destino real y sus deseos personales. Su relación con Simón, un joven inmigrante de origen latino brillantemente interpretado por el actor y cantante sueco-venezolano Omar Rudberg, se convierte en el escenario de esta lucha interna. Lo que a simple vista parece una vida de privilegios, se convierte para el príncipe en un calvario constante, una batalla interna entre sus responsabilidades y sus anhelos más profundos. Wilhelm se siente prisionero de su rol social, atrapado por un guion predeterminado por su linaje real, una vida que nunca eligió ni deseó, y que sofoca su verdadera esencia. Esta tensión se agudiza por su relación con Simón, quien, pese a amar al príncipe, rechaza las rígidas estructuras de la monarquía. En última instancia, se trata de la lucha entre el deber y la espontaneidad, los condicionamientos y la libertad, la obediencia y la creatividad. Como señaló Jean-Jacques Rousseau en su obra El contrato social: “El hombre nace libre, y en todas partes está encadenado”.

Todos llevamos un príncipe heredero dentro. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando conciliar las expectativas ajenas, comenzando desde la infancia con las de nuestra familia. Con el tiempo, la religión, la educación y los medios de comunicación van moldeando nuestras aspiraciones, profundizando la brecha entre nuestra esencia y la persona que mostramos al mundo. Acabamos identificándonos con la máscara que presentamos a los demás, desvinculándonos de nuestro ser auténtico, que con el paso de los años se va apagando. La crisis existencial surge, como en el caso de Wilhelm, cuando esta división se torna insoportable y, al mismo tiempo, carecemos del coraje para vivir en libertad. Quizás uno de nuestros mayores temores en la vida sea el de alcanzar una verdadera libertad. Pero la crisis existencial también es una invitación a vivir una vida en nuestros términos; es la posibilidad de reencontrarnos con nuestro ser original.

Jóvenes Altezas nos invita a concebir el amor como una fuerza liberadora, capaz de trascender los condicionamientos y permitirnos vivir sin ellos. “Si etiquetas algo, te limitas a ti mismo en la posibilidad de ser libre”, me compartió Omar Rudberg cuando conversé con él hace un año. Por tanto, si aspiramos a crecer, nuestra tarea es cuestionar las creencias arraigadas, comprender las limitaciones que nosotros mismos y la sociedad establecemos, y a buscar mayores grados de libertad. Podemos recordar las sabias palabras de Jiddu Krishnamurti: “A lo largo de la vida, desde niños, desde el colegio hasta que morimos, nos educan para compararnos con otros; sin embargo, cuando me comparo con otro, me destruyo a mí mismo”.