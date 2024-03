Por Aldo Cívico - @acivico

Al desembarcar en Abu Dabi, el viajero se topa de frente con la imagen de un hombre distinguido: su frente amplia se asoma bajo la tradicional guthra, las cejas densas enmarcan una mirada intensa, y su barba oscura acentúa una expresión que combina autoridad e introspección. Se trata del retrato de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, el visionario fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Mis viajes a Abu Dabi se han convertido en una suerte de peregrinaje regular, cada uno brindándome la oportunidad de sumergirme aún más en la historia y cultura de este país, cuya influencia resuena hoy incluso hasta en Colombia. La figura de Sheikh Zayed, en particular, descendiente de una estirpe de nobles ancestrales del mundo árabe, me ha cautivado por su liderazgo transformador. En apenas unas pocas décadas, este estadista supo capitalizar la riqueza petrolífera para metamorfosear una nación desértica y carente de infraestructuras en un oasis de prosperidad y bienestar social. “La riqueza no reside en el dinero, sino en el valor del ser humano, fuente de todo poder auténtico”, decía Sheikh Zayde.

El núcleo de su visión líder fue la convicción en la unidad como piedra angular. Creía que solo a través de la cohesión se alcanza la verdadera fortaleza, la autoestima y el bien común. “La división engendra debilidad, y en el mundo actual no hay espacio para entidades débiles” solía expresar. En este espíritu, Zayed abogó por el compromiso, la razón, y el diálogo. Ante el anuncio británico de su retirada de la península arábiga, Zayed, junto con su par de Dubái, se erigió en un incansable promotor de la federación de los siete emiratos, culminando en el nacimiento de la nación el 2 de diciembre de 1971. El extraordinario desarrollo de los Emiratos trasciende la mera posesión de recursos naturales, elementos críticos pero no determinantes por sí solos. Su progreso se entiende precisamente a la luz del principio de unidad y la visión prospectiva de su fundador.

El fervor hacia la unidad que caracterizaba a Zayed despertó mi curiosidad, impulsándome a profundizar en su biografía. Así descubrí que, siendo aún un niño y el más joven de cuatro hermanos, Zayed quedó huérfano tras el asesinato de su padre, el gobernante de Abu Dabi, víctima de una violenta disputa tribal por el dominio. Este trágico suceso despojó a su familia de su riqueza y posición social. Ante tal adversidad, la madre de Zayed instó a sus hijos a abandonar cualquier sed de venganza. De esta forma, la pasión de Zayed por la unificación emergió de una profunda herida personal que transformó en una fuente de fortaleza. Experimentó en carne propia la fragilidad que engendra la división y la violencia política. Fue a través del sufrimiento como comprendió que no hay verdadero progreso en adherirse a lógicas sectarias; que la auténtica riqueza se encuentra en el compartir, no en la acumulación egocéntrica y narcisista de recursos y poder. Los interrogantes que nos quedan son: ¿Qué tipo de liderazgo político y empresarial estamos ejerciendo? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué significado otorgamos a nuestros traumas? ¿Qué legado estamos construyendo?