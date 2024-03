Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

A propósito de la discusión que se generó y las medidas administrativas que de allí se han derivado, con el retiro de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Jorge Iván González y su frase que el gabinete estaba cambiando de uno de gobernantes a otro de activistas, he recordado en estos días uno similar que se dio en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo –yo era estudiante universitario en esa época-, estimulado por un artículo periodístico de Iader Giraldo en El Espectador y titulada, sino recuerdo mal “Técnicos y Políticos”, haciendo referencia a temas similares, por supuesto en el contexto de ese momento.

La esencia de la discusión era que el gobierno debía estar en manos de técnicos —tecnócratas, preferían decir otros— y no de políticos —o politiqueros como los denominaban otros—. Esto conllevó a discusiones acerca de la naturaleza eminentemente política de la dirección del Estado —ministros, jefes de departamentos administrativos, etc.—, que son los encargados de tomar las decisiones de lo que hoy día denominamos política pública y por supuesto quienes responden políticamente por esas decisiones, sus resultados y la necesaria subordinación de los técnicos o tecnócratas a las orientaciones de los responsables políticas. “Coincidencialmente” en ese gobierno se llevó a cabo la Reforma Constitucional de 1968, unas de las grandes preocupaciones del presidente Carlos Lleras y en dicha reforma, entre otras modificaciones se introdujo la figura del viceministro, que antes no existía. Algunos interpretaron esto como la idea de diferenciar la figura del ministro, que era un funcionario básicamente de representación política —que no necesariamente debería ser un especialista en el tema a su cargo— y el viceministro que sí debería ser un funcionario con conocimiento técnico de las problemáticas a su cargo. Hoy día sabemos que la mayoría de ministerios tienen dos y tres viceministros especializados.

Recordado lo anterior, como un elemento para señalar que este es un debate antiguo y no fácil de cancelar, porque siempre estará la idea de a quién debería dar primacía un presidente, si al funcionario con conocimiento técnico o al responsable político que va a asumir dicha responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos. Personalmente, siempre he pensado que el presidente debe rodearse de responsables políticos en su gabinete y en los altos cargos del Estado y estos funcionarios sí deberían nombrar a buenos técnicos que los acompañen y asesoren en el desarrollo de sus responsabilidades, pero de ninguna manera invertir esa relación —esa ha sido la influencia de unos enfoques de política pública que consideran que lo tecnocrático debe primar sobre lo político, cuando otros consideramos que debe ser siempre lo contrario—, porque todas las decisiones de política pública, antes que nada, son decisiones políticas y el proceso mismo de la política pública —origen, formulación, implementación, evaluación— es un proceso eminentemente político.

Por ello considero que buenos y competentes técnicos son importantes en un gobierno y siempre es lamentable cuando se retiran —por la razón que sea—, pero de ninguna manera significa que buenos políticos con acompañamiento de técnicos no puedan continuar desarrollando su labor de manera seria y con resultados positivos.