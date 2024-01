Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Para algunos amigos que desde la infancia entendimos la afición a la buena radio como uno de los componentes primordiales de la estructura cultural de cada persona, la condición irrevocable de oyentes fieles a la Radio Nacional de Colombia ha venido transformándose en una frustración. Algo pasa, o no pasa, con la estación compañera de las mejores horas de lectura reposada y entretenimiento con la música y la obra de los grandes maestros universales, o con los temas y personajes representativos de lo mejor de nuestras regiones.

Tiene algún sentido comparar épocas, sobre todo para advertir cómo es obvio que haya habido momentos mejores, así se trate de un concepto muy subjetivo. Les luthiers en su genialidad han dicho que “todo tiempo pasado... fue anterior”. No siempre, digo. Cómo no fueron audiciones de calidad superlativa las de radioteatro infantil de José Agustín Pulido Téllez con la actuación de la niña antioqueña Dora María Cadavid, las dramatizaciones de Bernardo Romero Lozano, la ilustración musical de Otto de Greiff, los estudios sobre el folclor de Guillermo Abadía Morales, las voces femeninas de Cecilia Fonseca de Ibáñez, Elisa Mujica y Gloria Valencia de Castaño. Por allá de las brumas lejanas de la memoria me sale todavía la identificación musical con la Consagración de la Casa, de Beethoven.

En Medellín se oía la Radio Nacional en una de las primeras frecuencias del AM. Hoy en día, cuando funcionan más de sesenta estaciones en todo el país en frecuencias diáfanas del FM, los oyentes de Antioquia tenemos que emigrar del viejo dial para buscar la emisora en la internet. Con la ingrata sorpresa de encontrar una programación que por largas alteraciones horarias le da primacía al ejercicio fácil de moler música, en cambio de audiciones que deberían sostener y enriquecer la tradición divulgativa y didáctica de la cultura radial en sus dimensiones y expresiones mejores. Dije hace algunos días que a veces me he sentido como si estuviera volviendo a oír una emisora que hará cincuenta años emitía música bailable, hasta en los días de Semana Santa, con un desaprovechamiento bárbaro de la fuerza educativa y formadora del buen gusto de la buena radio.

Sí debo dejar constancia de la decepción porque en la Radio Nacional, con la salvedad de los boletines noticiosos y el encadenamiento de las regiones mediante sus hechos y eventos musicales y literarios, no está pasando lo que los fieles oyentes esperamos en cuestiones de innovación, ilustración atrayente, difusión de la vida sonora de esta nación y capacidad de emular con emisoras espléndidas como la Radio Nacional de España, NHK Radio Japón, Radio China, BBC de Londres, la Voz de Alemania y otras que, por fortuna, vivifican el universo eufónico, así como las entrañables Radio Bolivariana y la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Algo extraño, que puede asociarse con la palabra decadencia, está notándose en la programación actual casi desértica del principal servicio radiofónico de este país.