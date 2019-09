Amor y amistad

El amor y la amistad son la verdadera fiesta de Dios y del hombre. Dios es nuestro Amante porque nos ama y nuestro Amado porque lo amamos, y nosotros somos sus amantes porque lo amamos y sus amados porque nos ama. Y amor correspondido es amistad.

Amar es una decisión. Es una constatación, no una definición. Amo si decido amar, y decidir es determinar o mover la voluntad. Si amo es porque decidí amar. Eso pasa con todo verbo en cuanto expresa una acción, como cantar, canto porque decidí cantar. En cualquier momento puedo decidir no cantar, no amar.

Tomar conciencia de que todo sentimiento es una decisión tiene consecuencias que comprometen a la vez que favorecen. Esto significa un cambio de paradigma. Decido cultivarme para gobernar mis sentimientos, y no ellos a mí, según la letrilla de Santa Teresa: “Nada te turbe, / nada te espante”.

S. Juan de la Cruz, gran conocedor del alma humana, escribe: “Llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica no sólo aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en las adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y ponerles remedio conveniente”. Cuanto más me cultivo, más dominio adquiero sobre mis sentimientos, que, pase lo que pase, siempre deben ser de amor, pues como criatura de amor, el amor debe determinar mi comportamiento en toda situación, adversa o próspera.

Yunus (1240-1321), el poeta místico sufí, cantaba: “¡Mira lo que el amor hizo conmigo! / Voy recorriendo largos caminos. / El amor me tiñó de sangre. / A veces soplo como el viento, / polvo me vuelvo como el camino, / corriendo voy como los ríos. / Canto como el agua que corre, / canto las penas del corazón”.

Que quien me saluda comience su conversación diciéndome: “¡Mira lo que el amor hizo conmigo!”, me llena de pasmo, sortilegio y maravilla. El amor y la amistad constituyen mi tarea y mi riqueza de ser humano. Fiesta del amor y la amistad, oportunidad espléndida para comprometerme a cultivar mi vocación de amor, el modo como se expresa en mí la condición divina.

San Juan de la Cruz tiene en el Cántico espiritual este verso: “Decidle que adolezco, peno y muero”, que él mismo comenta así: “Decid a mi Amado que, pues adolezco, y él solo es mi salud, que me dé mi salud; y que, pues peno, y él solo es mi gozo, que me dé mi gozo; y que, pues muero, y él solo es mi vida, que me dé mi vida”. Atrevimiento sin límites el del amor.