Por Jorge Henao - opinion@elcolombiano.com.co

Hace poco leímos en EL COLOMBIANO un artículo de Juan Carlos Manrique, en el que Alejandro Gaviria revelaba que antes de las elecciones presidenciales de 2022 se organizó una amplia coalición política que logró el triunfo de Petro. El diccionario de la RAE dice que coalición es la unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado. Como en Antioquia no ganó la coalición, esta es la región de Colombia más atacada y perjudicada por Petro. Empezaron los rumores de una Antioquia Federal, regionalización territorial, autonomía fiscal, república unitaria con centralización política y descentralización administrativa y demás fullerías, todas bajo control del centralismo bogotano.

En un editorial del año pasado de EL COLOMBIANO, se habló de un proyecto llamado Antioquia Emergente, que propone pensar en Antioquia como un pequeño país independiente. Desafortunadamente no se volvió a hablar del asunto. Los antioqueños de hoy nos parecemos a los colombianos de los albores del siglo XIX, pues la inmensa mayoría de la población común y corriente no “digería” las ideas independentistas de entonces y quería seguir siendo súbdita del Rey. Eso explica el hecho de que la independencia fuera dirigida por un extranjero como Simón Bolívar. Así como hace 200 años, los antioqueños no comprendemos para qué es una independencia, qué ventajas efectivas nos otorga, cómo cambiarían estructuralmente las cosas al contar con unas leyes diseñadas por nosotros mismos, tener unos individuos propios al comando en defensa de los intereses como región autónoma.

La “coalición” del 2022 obliga a los antioqueños a actuar. El bicentenario centralismo bogotano ya no es sujeto ni interlocutor confiable con el que se puede mantener una relación permanente y no es posible reconstruir el vínculo que existía. Necesitaremos otro Bolívar, ¿o nosotros seremos capaces? Antioquia país independiente, ahora o nunca.