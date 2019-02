Bienvenidos los que piensan distinto

Pensar diferente y expresarlo con coherencia, argumentar además porqué una posición frente a las de los demás es hoy motivo de insultos, agresiones verbales y hasta físicas, y de acusaciones sin sustento.

No se puede hablar de una religión y menos decir que no se cree en ninguna o en ningún dios, como si estas creencias fueran asunto colectivo y no individual. O fueran obligatorias.

Es malo admitir que hay muchas formas de amor, de parejas y de preferencias sexuales y no es bueno defender que a niños sin papás los adopten padres de un mismo sexo. Que solo hay un tipo de unión de dos personas, aunque no garantice ni amor ni fidelidad ni respeto.

Si prefiere soluciones pacíficas, sin balas, tampoco es bien recibido. Si no hay venganza o condena no tiene sentido. Perdonar no se puede.

Sí, se ve mal pensar distinto como si el individuo y la sociedad no mutaran, permanecieran quietos, cuando son las ideas y modos de vida nuevos los que permiten avanzar.

Qué tal que no hubieran existido para sus sociedades, por ejemplo, un Martin Luther King, un Nelson Mandela. Rompieron para bien, aunque les dijeron y acusaron de todo.

Muchos prefieren que las cosas se mantengan quietas, para que su forma de vida no se altere y no perder privilegios o no verlos amenazados (muchos de estos gozados a costa de los demás).

Aunque no se quiera las sociedades van cambiando. Las costumbres dejan de serlo y llegan nuevas. Con los años se mira atrás y se pregunta uno ¿cómo era posible que no existiese esto o aquello o se prohibiese lo otro?

Hoy acusan de agitadores o terroristas, sino de delincuentes, a quienes expresan o defienden ideas diferentes a las que sigue una mayoría etérea, que es frecuente que solo sean la expresión de un pequeño grupo dominante que se vale de todos los medios y de la ignorancia de los demás para seguir siéndolo.

Bienvenidos los que piensen diferente, sean religiosos o no, crean en un dios o no, se casen o no, sean homo, hetero o de otra condición biológica sexual o preferencia, les guste el pelo corto o largo, se hagan tatuajes o no, disfruten de la electrónica o una ranchera. Bienvenidos todos esos que hacen que la sociedad sea distinta, motivante intelectual y socialmente.

Bienvenidos esos que no se asustan porque otros piensan distinto y lo permiten sin insultarlos ni amenazarlos y menos acusarlos de lo que no son.