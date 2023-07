Por Juliana Restrepo Cadavid - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Cuando leí el libro Cuántica: Qué significa la teoría de la ciencia más extraña de Philip Ball, me encantaron los capítulos finales que cuentan sin simplificar ni subestimar al lector cuáles son las preguntas de frontera en física cuántica. Revelan lo que no se sabe aún, lo que no se entiende, son las preguntas para las cuales aún no hay respuesta ni consenso en la comunidad.

Su lectura fue una lección de divulgación científica para mí: no subestimar a quien está enfrente, pero también usar lo fronterizo para fascinarlo: nada mejor que sentarse en una mesa a chismosear con los que saben de alguna disciplina que desconocemos sobre lo que ocupa su tiempo, sobre lo que nos preocupa.

Desde entonces me imaginé un ciclo de conferencias sobre preguntas al borde de diferentes disciplinas de la ciencia, y la semana pasada hice una lista de las tres primeras en el campo de la física que podría hacer.

Del tema de nuevos materiales: ¿Será que el grafeno y los aislantes topológicos (premio Nobel 2016) todavía son importantes? De sistemas complejos (premio Nobel 2021): ¿Qué fenómenos relacionados con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se estarán modelando con sistemas complejos? De modelación biofísica: ¿Cuál será el avance en la comprensión de la morfología y funciones de moléculas, de proteínas y de virus? ¿Cómo serán de nítidas las imágenes que toman y modelan hoy? Anoté temas macro, posibles preguntas y personas que conozco que trabajan en eso: Ian, Pilar, Claudia, Jose, Marco, Francesco. Me sentí, debo confesar, muy desactualizada, porque uno se entera de los bordes en los corredores de las facultades de Física y ya no camino por esos corredores.

El lunes aproveché que estaba almorzando con Boris, que aún camina por ahí, para preguntarle si le parecían pertinentes los temas y para pensar en conferencistas para entrevistar.

Mientras almorzábamos se volvió muy explícito algo que seguramente ya estaba explícito en nuestros cerebros: aunque yo pensé esas preguntas desde la física, ninguna de ellas era disciplinar.

Casi todo lo que está en los bordes del conocimiento, casi todo lo que está en la frontera de la comprensión humana, involucra muchas disciplinas. Los problemas que nos ocupan como especie son interdisciplinares y transdisciplinares (e indisciplinados). Quien no aborde sus planes de gobierno, las agendas climáticas locales y nacionales, quien no conciba la educación desde todos los niveles, la investigación, la divulgación de las ciencias o su vida misma desde esta perspectiva, está atascado en la certidumbre inútil.

Salirse de las márgenes es, más que nunca, una indisciplina necesaria.